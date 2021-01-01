

تنظيم الاتصالات يعتمد تقنية الVoLTE لتحسين جودة خدمات الصوت تنظيم الاتصالات يعتمد تقنية الVoLTE لتحسين جودة خدمات الصوت

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، والتي لم يكن معمول بها بمصر مسبقًا وذلك في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الارتقاء بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وإثراء تجربة المستخدمين والتنسيق المستمر مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات لنشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري،

حيث كان، مشغلي خدمات الاتصالات قد تقدمت للجهاز للحصول على موافقته لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE لمشتركيها على شبكاتها، ووافق الجهاز على البدء في اتاحة الخدمة بعد أن قامت الشركات باستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم الخدمة.

هذا وتعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي، وجاء اعتماد الجهاز لهذه الخدمة لما لها من أثر في رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعمول بها عالميًا.

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن عدد مستخدمي خدمات التليفون المحمول المستفيدين من إتاحة التقنية الجديدة يقدر بنحو 15 مليون مشترك وهم المشتركين الذين تدعم هواتفهم الذكية تقنية VoLTE، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بالتزامن مع زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية في السوق المصري، علمًا بأن الخدمة متاحة في المناطق التي يتوافر فيها التغطية باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في مختلف مناطق السوق المصري.