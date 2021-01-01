

مايكروسوفت توفر الحواسيب السحابية عبر "Windows 365" مايكروسوفت توفر الحواسيب السحابية عبر "Windows 365"

تضع شركة مايكروسوفت نظام ويندوز في السحابة، حيث أعلنت عن Windows 365، وهي خدمة جديدة تسمح للشركات بالوصول إلى أجهزة الحاسب السحابية من أي مكان، وبث إصدار من ويندوز 10 أو ويندوز 11 في متصفح الويب.



ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، فإنه بالرغم من وجود المحاكاة الافتراضية والوصول عن بعد لأجهزة الحاسب الشخصية لأكثر من عقد من الزمان، فإن مايكروسوفت تراهن على Windows 365 لتقديم أجهزة حاسب سحابية للشركات مع تحولها نحو مزيج من العمل المكتبي والعمل عن بعد.



وتعمل Windows 365 عبر أي متصفح ويب حديث أو من خلال تطبيق Remote Desktop من مايكروسوفت، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى أجهزة الحاسب السحابية من مجموعة متنوعة من الأجهزة.



وقالت الشركة: توفر Windows 365 تجربة إقلاع فورية، يتيح هذا الوصول الفوري للعاملين بث جلسات ويندوز باستخدام جميع التطبيقات والأدوات والبيانات والإعدادات الخاصة بهم عبر أجهزة ماك وآيباد وأجهزة لينكس وأجهزة أندرويد، ويمكنك المتابعة من حيث توقفت، لأن حالة الحاسب السحابي تظل كما هي، حتى عند تبديل الأجهزة.



وتتوفر Windows 365 للشركات فقط عند إطلاقها في الثاني من شهر أغسطس بتكلفة اشتراك شهرية لكل مستخدم.



ولا تقدم مايكروسوفت تفاصيل الأسعار الدقيقة حتى يتم إطلاق الخدمة الشهر المقبل، ولكن تم تصميم Windows 365 للشركات الفردية والمؤسسات التي تضم آلاف الموظفين.



ويكون هناك إصداران من Windows 365 هما: Business و Enterprise. كلاهما مدعوم من Azure Virtual Desktop.



ويمكن إعداد الحواسيب السحابية الفردية باستخدام معالج واحد وذاكرة وصول بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، ويمكن زيادتها حتى ثماني معالجات وذاكرة وصول بسعة 32 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت.



وتقدم الشركة 12 إعداد مختلف لكل من Windows 365 Business و Windows 365 Enterprise.



وتكون الشركات قادرة على توسيع نطاق قوة المعالجة بحيث يكون هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها.

مايكروسوفت تعلن عن Windows 365

لا يختلف تقديم مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز في السحابة كثيرًا عن الخيارات العديدة التي يمكن للشركات أن تختارها باستخدام المحاكاة الافتراضية في الوقت الحالي.



وقدمت الشركة تقنية مماثلة مع Azure Virtual Desktop. وتقدم Citrix أجهزة حاسب مكتبية مستضافة عبر السحابة منذ سنوات.



وتحاول مايكروسوفت تمييز نفسها من خلال سهولة الاستخدام والإدارة. إذ تحدث Windows 365 فرق كبير للمؤسسات التي أرادت تجربة المحاكاة الافتراضية لأسباب مختلفة ولكنها لم تستطع.



وتكون الشركات قادرة على إنشاء حواسيب سحابية في غضون دقائق وتعيينها للموظفين، مع تجنب الحاجة إلى أجهزة مادية مخصصة.



وقد يكون ذلك جذابًا للعديد من الشركات التي توظف عمالًا عن بعد أو حتى موظفين متعاقدين مؤقتين يحتاجون إلى الوصول الآمن إلى شبكة الشركة.



وبالنظر إلى أن جهاز الحاسب الذي يعمل بنظام ويندوز موجود بالكامل في السحابة، فلن يحتاج الموظفون إلى التنقل عبر شبكات VPN أو القلق بشأن الأمان عبر الأجهزة الشخصية.



وأدى الوباء إلى تسريع العمل على Windows 365، وتركيز مايكروسوفت الأوسع على العمل المختلط.



وتعمل الشركة بشكل مطرد على تحسين مايكروسوفت تيمز على مدار العام الماضي وتضع رؤيتها لمستقبل الاجتماعات والعمل عن بعد والمزيد.

