كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من أن قمر كوكب المشتري "أوروبا" قد يكون أحد الأماكن في النظام الشمسي للبحث عن الحياة بسبب محيطه، إلا أن الروبوتات قد تضطر إلى الحفر أبعد مما كان يعتقد سابقًا للعثور علي هذا الأمر، ووفقًا للبحث، سيتعين على أي مركبة هبوط روبوتية تدخل الغلاف الجوي لأوروبا أن تحفر 12 بوصة على الأقل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا نتيجة لتعرض القمر الجليدي لظاهرة ناتجة عن اصطدام إشعاع الفضاء بالجزيئات وإحضار بعضها إلى السطح، مع دفع أجزاء أخرى لأسفل، واختلاطها مع باطن الأرض.
وقالت إميلي كوستيلو، كبيرة الباحثين في الدراسة بجامعة هاواي في بيان لها: "إذا كنا نأمل في العثور على بصمات حيوية كيميائية نقية، فسيتعين علينا أن ننظر إلى ما دون المنطقة التي حدثت فيها التأثيرات ".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيف تساعد الروبوتات فى اكتشاف الحياة على الكواكب الأخرى؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق