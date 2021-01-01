أعلن المليادرير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، اعتزامه التبرع بمبلغ 200 مليون دولار بهدف نشر تعليم الفضاء، وكان قرر بيزوس التبرع بهذا المبلغ قبل أيام من استعداده للانطلاق إلى الفضاء على متن سفينة صممتها شركته للصواريخ "بلو أوريجن".
ومن المنتظر أن يحصل متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، في العامصة الأمريكية واشنطن، على 70 مليون دولار لتجديد مبناه بتكنولوجيا أكثر تطوراً، فيما يذهب باقي المبلغ وهو 130 مليون دولار لصالح إطلاق مركز تعليمي جديد يركز على العلوم والهندسة متصل بمتحف سيحمل اسم بيزوس، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
ومن جهتها قالت لونى بانش، مسئولة مؤسسة سميثسونيان، "لقد كان تطوير المبنى لتكنولجيا أكثر تطورا جزءًا من رؤيتنا طويلة المدى، لكننا لم نمتلك الموارد لتحقيقه، والآن لدينا الإمكانية لتحقيق ذلك، وهذه الأموال ستجعله مركزًا يساعد في إيصال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى الجماهير المحرومة والمجتمعات الريفية".
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التعليقات على جيف بيزوس يعلن تبرعه بـ200 مليون دولار بهدف نشر علوم الفضاء
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