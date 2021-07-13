أسعار الذهب اليوم الجمعة.. هل يستمر المعدن النفيس فى الصعود؟

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أسعار الذهب اليوم الجمعة.. هل يستمر المعدن النفيس فى الصعود؟

شهدت أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية ارتفاع على مدار ال 48 ساعة الماضية جراء تراجع عائد السندات الأمريكية، الأمر الذى يفرض سؤالا هل يستمر الذهب فى الصعود اليوم الجمعة 16 يوليو 2021.

ارتفاع أو استقرار أو هبوط الذهب يرتبط بالوقائع والأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، حيث من المنتظر اليوم الجمعة 16 يوليو إعلان تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسى لمنطقة اليورو ومبيعات التجزئة الأمريكية، وهذا ما سيرسم حركة الذهب خلال الساعات القادمة وقت إغلاق السوق

وكانت أسعار الذهب حققت المكاسب لتبلغ ذروة شهر أمس، بعدما هدّأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من المخاوف إزاء تخفيف مبكر للدعم النقدي، مما أدى لهبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال باول في شهادة أمام الكونجرس الأميركي إن سوق العمل "لا تزال بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي رؤيته قبل خفض دعمه للاقتصاد، مضيفًا أن التضخم المرتفع حاليا سينخفض قريبًا.

سعر الذهب في مصر يسجل وفق الأسعار الحالية 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ويسجل السعر العالمي للمعدن الأصفر مستويات تراوحت بين 1825 إلي 1830 دولار .

المصدر: اليوم السابع

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