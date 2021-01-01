

العناية بالشعر.. اعرفى إزاى تعززى نمو خصلات شعرك في 6 خطوات أبرزها جل الصبار العناية بالشعر.. اعرفى إزاى تعززى نمو خصلات شعرك في 6 خطوات أبرزها جل الصبار

لا يوجد شخصان لهما نفس النوع من الشعر، وبالتالي تختلف كيفية العناية بشعرك، بالإضافة إلى تأثير بيئتك على خصلات شعرك، لذلك قد يكون من الممكن ألا تعمل بعض النصائح من أجلك كما ستعمل مع أشخاص آخرين.



فى التقرير التالى يقدم موقع "asianetnews" نصائح رائعة تعزز من نمو شعرك حتى تتمكنى من الحصول على شعر طويل الذي طالما حلمت به:



تدليك فروة رأسك:

تدليك فروة الرأس بانتظام لا يريحك فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين الدورة الدموية ويقوي الشعر من الجذور، يعتبر تدليك فروة الرأس أيضًا طريقة مثالية للتعامل مع التوتر، وهو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تساقط الشعر.

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دلكي فروة رأسك عدة مرات في الأسبوع قبل النوم، هذا لا يشجع على دورة نوم صحية فحسب، بل يعزز أيضًا نمو الشعر الصحي.القص بانتظام:يتيح لك قص شعرك الحفاظ على مظهر صحى، مما يساعد شعرك على الرغبة في الاستمرار في النمو، فقط قصى نصف بوصة أو بوصة واحدة لتعزيز نمو الشعر، يحل قص الشعر أيضًا مشاكل الشعر التالف أو الباهت، لذا تأكدى من قصه مرة واحدة كل شهرين أو نحو ذلك.الحفاظ على نظام غذائي متوازن:لا شيء ينمو بدون طعامه، والأطعمة مثل السبانخ وصفار البيض والموز والزبيب غنية بالبروتينات والفيتامينات التي تعزز نمو الشعر، ومن الجيد أيضًا تجنب المستويات المرتفعة من استهلاك الصوديوم والمشروبات الغازية والسكر، والتي تمثل حواجز أمام نمو الشعر، وكقاعدة عامة، فإن أي شيء غني بفيتامين A و C والحديد وأوميجا 3 مفيد لشعرك.استخدمى الشامبو بشكل صحيح:تراكم الأوساخ وأشعة الشمس يمكن أن يجعل بصيلات شعرك متعبة وهشة، وبالتالي، من المهم غسل شعرك بالماء الفاتر، ومع ذلك، توخي الحذر لأن الشطف المفرط يمكن أن يضر بنمو الشعر.استخدمى جل الصبار:يمكنك إعطاء شعرك علاج سبا كامل باستخدام الصبار فقط، إنه أفضل عامل ترطيب، ويعمل كمنظف وعلى إصلاح وتقوية لبصيلات الشعر، ولا يؤدي تدليك فروة رأسك بلطف باستخدام هلام الصبار إلى تبريد فروة رأسك فحسب، بل يحتوي أيضًا على فيتامين A و B و B12 و C وحمض الفوليك، وكلها تساهم في تجديد الخلايا، حيث تعمل خاصية الكولاجين الخاصة به كطبقة استباقية ضد أشعة الشمس الحارقة لشعرك.استخدمى القهوة كالبلسم:يمكن استخدام القهوة كبلسم يترك على الشعر لنموه، كما أنه يزيل سموم فروة الرأس ويعزز الدورة الدموية بفضل الفيتوسترولس الموجود فيه، إنه الكافيين الذي يساعد في جعل الشعر ناعمًا ولامعًا، ويمكنك حتى استخدامه كمثبت للشعر، كما تساعد القهوة أيضًا في منع الشيب المبكر أو الصلع عند الرجال والنساء.