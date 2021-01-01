

فتح المدينة الترفيهية في العلمين الجديدة أمام الجمهور جزئيًا بعد 3 أيام فتح المدينة الترفيهية في العلمين الجديدة أمام الجمهور جزئيًا بعد 3 أيام

قال المهندس دكتور أحمد عمر، المدير القائم على المدينة الترفيهية والأبراج الترفيهية المطلة عليها بالعلمين الجديدة، إن المنطقة ممتدة بطول 1 كم وعرض 300 متر، وفيها أكثر من 46 مبنى تشمل جميع الأنشطة، فيها جيم ومناطق مطاعم ومناطق ترفيهية وأفرع بنوك، وتطل على ساحل البحر المتوسط وهي منطقة خضراء، وتعتبر امتدادا لأبراج العلمين التي تعتبر أكبر أبراج على ساحل البحر المتوسط.



وأضاف «عمر» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة، تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد: «المنطقة الترفيهية مفتوحة لكل المتواجدين بالساحل الشمالي، وليست قاصرة على قاطني الأبراج، وخلال يومين أو 3 أيام سيجرى افتتاحها بشكل جزئي للجمهور، بواقع الثلث».



وتابع، أنه يعمل في المنطقة منذ عام 2018، موضحًا: «كلنا فخورين بالنهضة اللي بتحصل في البلد وسرعة إنجاز المشروعات ونعمل لدة 24 ساعة بنظام الورديات، وكلنا نتمنى إنهاء هذه المشروعات لأنها تضيف بصمة للبلد وتنقلها إلى مكان أفضل كثيرا».

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وقال الإعلامي أحمد عبد الصمد، إن مدينة العلمين الجديدة حلم تحول إلى حقيقة وواقع، وهو ما يؤكد على أن الأحلام لا تسقط بالتقادم، موضحًا: «هنا العمل والبناء لا مثيل لهم، فهي مشروع مهم يعيد صياغة مفاهيم كانت مرتبطة بأذهان كل المصريين، حيث كانت مرتبطة لديهم بـ3 أشهر الصيف، لكنها أصبحت الآن تنبض بالحياة طوال أيام العام».وأضاف «عبد الصمد» خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة: «مدينة العلمين الجديدة إحدى أهم مشروعات الجمهورية الجديدة، التي تستهدف توفير حياة كريمة لكل المصريين، بعدما حققنا مصر القوية التي تمتلك كل معايير الدولة الشاملة اقتصاديا وعسكريا وفنيا وسياسيا».وتابع: «من هنا سنرصد كل المشروعات والصورة الرائعة، لم يكن الطريق ممهدا، والتحدي كان كبيرا، وكل ما تتابعونه اليوم تم بأيادٍ مصرية، وكُتب عليه صُنع في مصر».وتتناول حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي أحمد عبد الصمد، اليوم، آخر المستجدات من داخل مدينة العلمين الجديدة، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة تمتد لـ 3 ساعات على الهواء مباشرة.