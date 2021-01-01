

كيا تكشف عن سييد موديل 2022 فيس ليفت الجديدة كيا تكشف عن سييد موديل 2022 فيس ليفت الجديدة

مع حصة تبلغ 28 بالمائة في سوق كيا الأوروبية، تعد السيارة سيد واحدة من أهم طرازات العلامة التجارية، هي تنافس في القطاع C الذي تنتمي إليه أيضًا السيارة فولكس فاجن جولف. وللحفاظ على القدرة التنافسية للسيارة سيد، كشفت كيا عن موديل 2022 منها بفيس ليفت.



التصميم



يبدو أكثر التغييرات وضوحًا في الشبكة الأمامية المعاد تصميمها مع لمسات معدنية بارزة، وتصميم مغلق على الإصدار الهجين الإضافي. وهي محاطة بمصابيح أمامية جديدة LED تتخلى عن التصميم المكون من أربع نقاط لصالح ثلاثة عناصر على شكل سهم تعمل كمصابيح تشغيل نهارية.

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حصلت سيد أيضًا على مصابيح خلفية معاد تصميمها مع ما لا يقل عن 48 عنصرًا على شكل قرص العسل مغطاة بالزجاج المدخن. تحتوي المجموعات الخلفية على مصابيح ديناميكية، حيث تضيء مصابيح LED في تسلسل تدريجي عند تنشيط إشارات الانعطاف.قام فريق التصميم في كيا أيضًا بتعديل المصدات، خاصةً في المقدمة حيث يوجد تقليم أسود لامع على الجانب بمثابة امتداد مرئي لمآخذ الهواء المزيفة. وحصلت السيارة على عجلات معدنية جديدة مقاس 17 و18 بوصة، إلى جانب أربعة ألوان جديدة للهيكل.في الداخل تبدو التعديلات أقل وضوحًا، حيث نجد نفس مجموعة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة مرتبطة بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة. ستتوافر خمسة خيارات تنجيد، ثلاثة منها ستظهر لأول مرة مع الإصدار المحسن، إلى جانب مقبض ناقل الحركة المصمم حديثًا لإصدارات GT-Line وGT.وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا، فإن سيد المجددة تحصل على أبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو يكملها منفذ شحن USB في الكونسول الوسطي للركاب الخلفيين. تتوافر مقاعد أمامية وخلفية مدفأة، جنبًا إلى جنب مع نظام التحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة ونظام الصوت JBL بثمانية مكبرات صوت.الأداءتحتوي مجموعة المحركات على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر مزود بشاحن تربو ينتج 120 حصانًا. يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات مزدوج القابض.وتتوافر أيضًا مجموعة نقل الحركة الهجينة المدمجة تجمع محرك بنزين GDI سعة 1.6 لتر مع محرك كهربائي بقدرة 44.5 كيلووات، وحزمة بطارية ليثيوم بوليمر 8.9 كيلو وات في الساعة، وناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات. توفر السيارة الهجينة قوة مشتركة تبلغ 141 حصانًا و265 نيوتن متر من عزم الدوران. وفي الوضع الكهربائي، يمكن للسيارة قطع مسافة 58 كيلومترًا.يتوافر أيضًا محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصانًا، ومحرك أكبر قليلاً سعة 1.6 لتر المخصص لطرازات GT، ينتج 204 أحصنة ويرتبط حصريًا بمحرك DCT ذي السبع سرعات.ستبدأ كيا إنتاج سيد 2022 في أغسطس في مصنعها في جيلينا، سلوفاكيا، وستبدأ تسليم العملاء بحلول الربع الرابع.