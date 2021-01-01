

تعرف على أسعار ومواصفات شانجان CS55 موديل 2022 في مصر تعرف على أسعار ومواصفات شانجان CS55 موديل 2022 في مصر

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل شانجان في مصر، موديل 2022 من سيارة CS55 التي تنتمي لفئة مركبات SUV، حيث تم تقديم هذا الموديل بثلاثة فئات تم الإعلان عن أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 322 ألف و900 جنيه (زيادة 2900 جنيه عن موديل 2021).



- فئة ثانية بسعر 347 ألف و900 جنيه (زيادة 2900 جنيه عن موديل 2021).

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- فئة ثالثة بسعر 367 ألف و900 جنيه (زيادة 2900 جنيه عن موديل 2021).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 156 حصان وعزم 225 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتيفئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام ثبات الكتروني ESP.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مصابيح ضبابية أمامية.- مرايات جانبية بخاصية التسخين.- بلوتوث ومنفذ يو اس بي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- شاشة رقمية 3.5 بوصة بين عدادات السيارة.- مثبت سرعة.- مكابح يد كهربائية.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- فرش داخلي من الجلد.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح LED أمامية نهارية.- فتحة سقف كهربائية.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية ستائرية.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق من جهة اليمين فقط.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- سنسور مطر.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- فتحات تكييف خلفية.- شاشة 4.2 بوصة بين العدادات التقليدية للسيارة.جدير بالذكرأن وكيل شانجان يقدم عرض خاص على هذه السيارة خلال شهر يوليو الحالي، ويتضمن العرض صيانة مجانية لمدة عامين أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ولك في حالة شراء السيارة وانهاء إجراءات ترخيصها خلال شهر يوليو الحالي.