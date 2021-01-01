في شهر مارس الماضي تم إضافة ميزة جديدة لتطبيق Google Lens تعمل على تحليل الصور الموجودة على الهاتف من تطبيق التعرف على الصور نفسه دون الحاجة إلى اللجوء إلى صور Google أو المعرض الأصلي للهاتف، والآن حصل هذا التطبيق على تحديث جديد لإصلاح التصميم والتركيز الرئيسي للتطبيق نفسه حيث يعمل التصميم الجديد على القدرة على تحليل الصور ولقطات الشاشة المحفوظة بالفعل بدلا من تحليلها في معاينة مباشرة.
بعد أن تقوم بتحديث Google Lens لأحدث إصدار وتبدأ في تنشيطه سيظهر أمامك اختصار لتنشيط «البحث بالكاميرا» مع وجود بعض الشبكات في الأسفل حيث ستجد شبكة تضم أحدث لقطات الشاشة وشبكة أخرى تحتوي على جميع الصور المخزنة على الجهاز.
هذا يعني أنه إذا أردت البحث بالكاميرا فعليك النقر على هذا الخيار لتنشيط التعرف في الوقت الفعلي بضغط زر واحدة، مع العلم أن التصميم القديم كان يجبرنا على إجراء ضغطتين لتحليل صورة في المعرض (ضغطة واحدة لفتح المعرض وضغطة أخرى لفتح الصورة)، ولكن الآن مع التصميم الجديد ستتمكن من إجراء تحليل للصور بضغطة واحدة من خلال البحث بالكاميرا أو البحث في الصور.
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التعليقات على تحديث جديد لتطبيق Google Lens يجلب معه تصميما جديدا للواجهة
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