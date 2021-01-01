ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف جديد بمواصفات جيدة وسعر منافس.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف المنتظر الذي سيحمل اسم SM-A127F سيكون نسخة معدلة عن هواتف A12 الحالية، وسيحصل على تصميم خارجي مشابه.
وسيأتي الجهاز بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (164/75.8/8.9) ملم، وزنه 205 غرامات تقريبة، وسيزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف زهيد الثمن بقدرات تصوير ممتازة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق