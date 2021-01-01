في ظل سباق التسلح العالمي، تكثف البحرية الأميركية جهودها لتطوير مركبات ذاتية القيادة (UUVs) تكون مهمتها جمع البيانات تحت الماء لمساعدة السفن السطحية البحرية والغواصات والطائرات في العثور على غواصات العدو ومهاجمتها.
وفي نهاية شهر يونيو الماضي كشف مسؤولو قيادة أنظمة حرب المعلومات البحرية في سان دييغو عن منح عقد بقيمة 27.4 مليون دولار مدته خمس سنوات لشركة تيليدين براون للهندسة، لتصنيع المركبة الجديدة على أن ينتهي البرنامج بحلول يونيو 2026.
وتعتمد البحرية حوالي 180 نظامًا من أنظمة تشغيل مركبات تحت الماء من هذا النوع، التي يتم تصنيعها بواسطة شركة تيليدين براون للبحث والكشف والملاحة والتوجيه، لكن ما يميز المركبة الجديدة أنها يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتغطس بعمق يصل إلى 657 قدمًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طائرة شراعية تحت الماء.. كيف تواجه أميركا الغواصات المعادية؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق