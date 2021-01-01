

البابا تواضروس يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: يا رب تكون كل أيامنا أعياد البابا تواضروس يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: يا رب تكون كل أيامنا أعياد

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنياته أن يكون عيدًا مباركًا بمعانيه الروحية السامية، وأن تكون الأعياد عمومًا وسيلة تجعل الإنسان ينتبه إلى حياته، وأن تكون كل أيامنا أعيادا مملوءة بالفرح.



تهئنة البابا تواضروس بعيد الأضحى

ونقل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تهنئة البابا تواضروس التي جاءت في ختام عظته الأسبوعية التي ألقاها بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وكان البابا تواضروس قد زار أمس الأربعاء مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي لتهنئة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالعيد الذي يحتفل به يوم الثلاثاء المقبل.

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تفاصيل زيارة البابا إلى الأزهرورحب شيخ الأزهر بالبابا تواضروس والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، التي غابت الفترة الماضية بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.ومن جهته هنأ البابا تواضروس، شيخ الأزهر، وقال: «كل سنة وأنتم طيبين، سعداء أن نعود لتبادل الزيارات التي حرمتنا منها ظروف انتشار فيروس كورونا».وأضاف: «أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والأمة الإسلامية بهذا العيد، ودومًا عيد الأضحى يحمل لنا معاني التضحية والبذل وهو درس نحتاج أن نتعلمه جميعًا».تكون الوفد المرافق للبابا تواضروس من: «الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط».