

4 أسباب تجعل من سوار HUAWEI Band 6 أفضل اختيار للرياضيين.. تفاصيل 4 أسباب تجعل من سوار HUAWEI Band 6 أفضل اختيار للرياضيين.. تفاصيل

أطلقت هواوي HUAWEI Band 6، أحدث سوار ذكي عصري في مصر والذي يأتي بمميزات عديدة لتوفيرها للمستخدمين بميزات مراقبة الصحة، حيث يتمتع بقدرته الدقيقة على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم، وشاشة AMOLED كبيرة ذات رؤية كاملة، وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التي ستجعل حياة المستخدم أسهل وأفضل. واعتبر البعض هذا السوار كالاختيار المثالي للشباب والرياضيين وخبراء اللياقة البدنية، حيث تتوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة iOs وِAndroid.



وحرصت هواوي على الاهتمام بأربعة محاور رئيسية عند طرح السوار الجديد بالأسواق وذلك لتحقيق هدفها الأكبر ألا وهو تلبية احتياجات المستخدمين عبر الأجهزة المطروحة.



ويرتكز المحور الأول حول نمط حياة صحي مع مراقبة دقيقة ومستمرة، حيث يوفر HUAWEI Band 6ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) طوال اليوم وهو مؤشر مهم لمستويات الصحة في وسط الظروف الحالية. ويمكن للمستخدمين أيضًا تتبع صحة القلب باستخدام تقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen ™ 4.0 التي تراقب معدل ضربات القلب بشكل مستمر وسريع.

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كما إنه من المهم معرفة جودة النوم ونمطه للمساعدة على العيش بأسلوب حياة سلس، وذلك بفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0، والتي تساعد في قياس جودة النوم وتوفير تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، والتنفس أثناء النوم بالإضافة إلى تحليل البيانات. ويساعد السواؤ على الحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات مع إمكانية تتبع بيانات الاسترخاء بفضل تقنية HUAWEI TruRelaxTM والتي توفر مراقبة علامات التوتر والإسترخاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.ويدور المحور الثاني حول التصميم العصري للسوار، والذي يأتي بشاشة عرض AMOLED كبيرة بحجم 1.47 بوصة خالية من الحواف مع زيادة نسبة الشاشة إلى الجسم بنسبة 64٪. تتيح الشاشة الخالية من الحواف عرض المزيد والتأكد من عرض أي محتوى مهم باستخدام عناصر تحكم ذكية بديهية. علاوة على ذلك، لم يُصمم السوار الذكي لمعلمي اللياقة البدنية فقط ولكن لعشاق الموضة على حد سواء؛ حيث يأتي بأربعة ألوان أنيقة مع إمكانية الاختيار من مئات الأوجه للسوار حسب رغبة المستخدم، مما يوسع الخيارات لإرضاء المزيد من الأذواق، علاوة على وزنه الخفيف الذي لا يتعدى 18 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للارتداء اليومي.كما يحتوي على حل لأهم ما يؤرق المستخدمين في الأجهزة القابلة للارتداء وهو عمر البطارية كالمحور الثالث، ولذا فقد جاء HUAWEI Band 6 ببطارية طويلة الأمد تدوم لمدة أسبوعين مدعومة بمجموعة شرائح عالية الكفاءة وتقنيات ذكية لتوفير الطاقة. ويمكن أن يستمر سوار HUAWEI Band 6 لمدة تصل إلى 14 يومًا للاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. يمكن أن يوفر الشحن لمدة خمس دقائق لمدة يومين من الاستخدام المعتاد.وتوفر هواوي من خلال المحور الرابع تجربة "مدرب اللياقة" مع HUAWEI Band 6، حيث يمكن للمستخدمين تلبية احتياجات اللياقة البدنية الخاصة بهم عبر مجموعة واسعة من الميزات لبدء أسلوب حياة نشط جديد وسهل. ويدعم السوار الذكي تقنية الكشف التلقائي عن التمرين في أي وقت، بالإضافة إلى وجود 96 وضعاً للتمرين مثبت مسبقًا. ويمكن لـ HUAWEI Band 6 تسجيل مسافة الجري، والوقت المنقضي، والسرعة، والمسار، والسعرات الحرارية المحروقة، ومسافات السباحة بشكل فردي حتى تتمكن من عرض ملخص مفصل بعد التمرين مباشرة على معصمك.ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بصحبة رفيق ذكي لما يحتويه السوار من مميزات ذكية ومثيرة للاهتمام التي تجعل الحياة اليومية أكثر ملاءمة مثل التحديد الذكي للأرقام غير المألوفة والمكالمات الواردة وتذكير الرسائل وإعداد المنبه والتقاط الصور من عن بُعد على الهاتف الذكي، بالإضافة إلى للتحكم في تشغيل الموسيقى.كما يمكن للمستخدمين الحصول على السوار الذكي بسعر 999 جنيها عبر متجر هواوى الالكترونى الرسمى ومتاجر هواوي Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر، والحصول على غطاء حماية الشاشة وخصم 90% على أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.