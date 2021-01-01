شارك مسؤول في شركة تكنو موبايل TECNO، صورة ترويجية لهاتف الشركة القادم والمسمى Pova 2، ويتميز الهاتف الذكي الجديد ببطارية ضخمة، تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف تكنو المرتقب، ليس جديدًا تمامًا وقد تم طرحه سابقا للأسواق الفلبينية، ولكن وفقا للتغريدة التي شاركها مسؤول الشركة الصينية، من المتوقع أن ظهور الإصدار المرتقب من هاتف Pova 2، سيكون في السوق الهندي قريبا.
مواصفات وسعر هاتف تكنو Pova 2
ويأتي هاتف تكنو Pova 2، إلى الأسواق الهندية بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.9 بوصة، مع نوتش أعلى منتصفها لكاميرا السيلفي، تبلغ دقتها 1080 x 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.
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التعليقات على تكنو تطلق هاتف Pova 2 ببطارية ضخمة.. قريبا
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