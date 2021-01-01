

بورشه تتحول إلى نسخة ماكلارين F1 مقلدة بورشه تتحول إلى نسخة ماكلارين F1 مقلدة

ظهر مؤخرا العديد من عمليات الغش والخداع و التقليد للسيارات الخارقة مرتفعة وباهظة الثمن ، بأخرى رخيصة ، وتكون معروفة بأنها مقلدة ، ولكن كانت هناك نسخة مثيرة للإعجاب من ماكلارين F1 .



ففي البداية تعد السيارة ماكلارين F1 ، من أغلى واسرع السيارات التى من الممكن أن تشاهدها يوما ما ، حيث يبلغ ثمنها 20 مليون دولار ، ولكن ظهرت سيارة مماثلة في دولة التشيك مقلدة ، وتعتمد على سيارة Porsche Boxster .



وتعتبر السيارة نسخة طبق الأصل من السيارة الخارقة ماكلارين F1 McLaren ، ولكن لم يهتم الكثير بها ، بعد إعلان مالكها عرضها للبيع ، وتعتبر السيارة ماكلارين F1 McLaren المقلدة ، مصنعوه يدويا بالكامل ، و هيكل السيارة مشابه جدًا لسيارة اف 1 الحقيقية .

وتظهر السيارة ماكلارين F1 McLaren المقلدة بمصابيح أمامية من طراز F1 تضيف إلى المظهر الأصلي ، على الرغم من أن مصابيح LED البسيطة التي تعمل في النهار تبدو رخيصة بعض الشيء ، بالإضافة الى مجموعة من العجلات السوداء غير اللامعة ولديها نفس أبواب الفراشة مثل ماكلارين ، حتى أنه يحتوي على مغرفة سقف ونفس نوع غطاء المحرك ولفافة خلفية متطابقة تقريبًا مع جناح ثابت وأربعة أنابيب عادم.و تتميز السيارة ماكلارين F1 McLaren المقلدة ، بموضع قيادة مركزي وتم الاحتفاظ بالعديد من الأجزاء الداخلية الأصلية من بورش بوكستر ، بما في ذلك المقاييس.وتضم السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي بدلاً من ذراع نقل الحركة مثل F1 ، ولكن مع ذلك ، لا ترى في كثير من الأحيان نسخة متماثلة ميسورة التكلفة مع وضع قيادة مركزي.



