أعلنت شركة لامبورجيني عن نسختها النهائية من أفينتادور والتي تسمى LP780 ، قبل أن يتم توقف انتاجها وانهاء مسيرتها الطويلة ، من خلال الكشف عنها في مهرجان جودوود للسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع .
وأوضحت شركة لامبورجيني ان السيارة أفينتادور LP780، ستكون ذات اصدار محدود يقدر بـ 600 نسخة ستتنوع ما ما بين 350 كوبيه و 250 سيارة رودستر .
وتستمد السيارة أفينتادور LP780 من محرك 6.5 ليتر من الطبيعي أن يكون -V12، يضخ 770 حصان و 531 رطل قدم (720 نيوتن متر) من عزم الدوران ، و ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي ذو سبع سرعات بقابض واحد يرسل الطاقة عبر جميع العجلات الأربع .
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التعليقات على لامبورجيني افينتادور LP780 الجديدة تشارك بسباق تل جودوود للسرعة
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