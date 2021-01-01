

هيونداي تكشف عن إلنترا N موديل 2022 الجديدة هيونداي تكشف عن إلنترا N موديل 2022 الجديدة

أعلنت شركة هيونداى الكورية الجنوبية عن سيارتها الجديدة عالية الأداء إلنترا N عالية الاداء موديل 2022 ، من خلال فاعلية رقمية عالمية ، لتصبح بذلك أحدث إصدار من إصدارات N الرياضية السيدان .



وأوضحت هيونداي أن السيارة إلنترا N عالية الأداء ، تسمى باسم أفانتي N في سوقها الكورى المحلى ، وهى تتميز القدرات القوية والديناميكية فى القيادة ، واللمسات المميزة، إضافة إلى التصميم الرياضي القياسي .



مواصفات إلنترا N 2022



وتستمد السيارة إلنترا N ، قوتها من محرك توربو مسطح سعة 2.0 لتر مع عجلة توربينية بقطر 52 مم ، وممر توربيني بحجم 12.5 مم مربع ، إنتاج القوة عند حوالي 5500 دورة في الدقيقة للحصول على أفضل تسارع .

قد يعجبك أيضا...

ويأتي هذا المحرك مقترناً بناقل حركة ثنائي القابض (DCT) بثمان سرعات، ما يسهم بتوليد قوة تبلغ 280 حصان، وعزم دوران أقصى يبلغ 40 كيلو متر، وبفضل نظام تغيير السرعة (N Grin Shift) تتعزز القوة التي يتم توليدها لتصل إلى 290 حصان.ويمكن لسيارة إلنترا N أن تحقق سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتر بالساعة، وأن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 5.3 ثانية فقط.وتضم السيارة إلنترا N موديل 2022 ، نظام المعلومات والترفيه المتطور مخصصة لعلامة N، يعرض المعلومات اللازمة أثناء القيادة على حلبة عالية الأداء، مثل درجات حرارة الزيت والمبرد، وعزم الدوران، وضغط التوربو، بالأرقام على العدادات حتى يشعر السائق بمزيد من التفاعل .بالاضافة الى تطبيق "Hyundai N" لعملاء علامة N عالية الأداء، والذى يتيح للمستخدمين الذين ينضمون إلى Bluelinkخدمة السيارات المتصلة تصفح وظائف نظام المعلومات والترفيه عالي الأداء في سيارة "إلنترا N" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الشخصية.اما الشكل الخارجى للسيارة إلنترا Nموديل 2022 ، فياتى باستلهام تصميم الواجهة الأمامية من المظهر القوي لخوذة السباق الخاصة بالسائق، كما أن الموزع الذي يمتد منخفضاً عبر الجزء السفلي من الاكصدام يدل على الطابع المنخفض والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء.يستمر الشريط الأحمر الحصري N في الجزء السفلي من المصد الأمامي على طول الحواف الجانبية في سيارة "إلنترا N" وهذا ما يمنح سيارة السيدان المذهلة مظهراً يدل على استعدادها لحلبات السباق.يساعد الجناح البارز والخاص بطرازات Nحصرياً، مع الناشر الخلفي، على التحكم في تدفق الهواء لدعم أداء الديناميكية الهوائية بأفضل شكل، ليسلط الضوء بشكل أكبر على قدرة سيارة "إلنترا N" ذات الأداء العالي ويعبر عن تصميمها القوي.وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة إلنترا Nموديل 2022 ، بمقود، وناقل الحركة، والمقاعد، ولوحات الأبواب، والدواسات المعدنية، وغير ذلك من الأجزاء تحمل شعار Nو قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء في شركة هيونداي موتور: "يمكن أن يسهم اقتران طاقة الهيدروجين والبطاريات بفتح خيارات مستقبلية تعد بالكثير لشركة هيونداي في عالم رياضة السيارات.وفي تعليق له، قال تيل وارتنبيرج، نائب الرئيس ورئيس إدارة العلامات التجارية N وموتورسبورت في شركة هيونداي موتور: "تهدف العلامة التجارية N عالية الأداء والتابعة لشركة هيونداي موتور إلى تزويد العملاء بمجموعة من الخيارات الفائقة والمذهلة بهدف زيادة متعة القيادة، ولا شك أن سيارة "إلنترا N" تحقق هذه المهمة بأفضل شكل حتى الآن" .