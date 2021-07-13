

أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق اليوم الخميس 15-7-2021 أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق اليوم الخميس 15-7-2021

عرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد "، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق اليوم الخميس 15-7- 2021

أسعار العملات الأجنبية



سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

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سعر اليوروسعر اليورو 18.59 جنيه للبيع و18.38 جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترلينيسعر الجنيه الإسترليني 21.83 جنيه للبيع و21.55 جنيه للشراء.سعر الريال السعودىسعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.سعر الدينار الكويتىسعر الدينار الكويتى 52.28 جنيه للبيع 49.26 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.