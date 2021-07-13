

«المركزي»: البنوك إجازة 6 أيام بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحي «المركزي»: البنوك إجازة 6 أيام بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحي

قرر البنك المركزي المصري ، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر إعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 25 يوليو 2021، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هـ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.