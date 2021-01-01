

YouTube تطلق منصة “فيديوهات قصيرة” في مصر YouTube تطلق منصة “فيديوهات قصيرة” في مصر

أعلنت شركة YouTube إطلاق النسخة التجريبية من ميزة “فيديوهات YouTube القصيرة” YouTube Shorts في مصر، وهي تجربة جديدة تتيح للمستخدمين تصوير فيديوهات قصيرة وملفتة باستخدام هواتفهم الجوّالة.



وكانت YouTube قد أعلنت عن هذه المنصة للمرّة الأولى في سبتمبر ٢٠٢٠، ووسّعت انتشارها منذ ذلك الحين إلى ٢٦ دولة، وستكون متاحة اليوم في أكثر من ١٠٠ بلد تتوفّر فيه منصة YouTube الأساسية، من بينها بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي حين كانت YouTube تتيح مشاهدة الفيديوهات القصيرة التي صنعت من خلال هذه الميزة الجديدة عبر منصّتها، سيتمكّن المستخدمون حول العالم الآن وللمرة الأولى من الحصول على أدوات إنشاء الفيديوهات القصيرة، والتي تشمل كاميرا متعددة الأجزاء لربط عدة مقاطع فيديو معًا، بالإضافة إلى ميزات مثل التسجيل مع موسيقى تصويرية والتحكم في سرعة العرض وغير ذلك.

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وتتضمن المنصة أيضًا إمكانية استخدام عينات صوتية من فيديوهات قصيرة أخرى ومن جميع الفيديوهات على YouTube أيضًا، أي من مليارات الفيديوهات حول العالم، بما يمنح المستخدمين مساحة واسعة وغير مسبوقة للإبداع ولإضفاء لمساتهم الخاصة على المحتوى الذي يحبون مشاهدته على المنصة.وقال تود شيرمان، مسؤول المنتجات العالمية في “فيديوهات يوتيوب القصيرة”: “نريد أن يحظى الجميع بتجربة سلسة وممتعة عند إنشاء الفيديوهات القصيرة من خلال المنصة الجديدة. وبينما نواصل العمل على بناء هذه التجربة جنبًا إلى جنب مع منشئي المحتوى والفنانين، سنحرص على إضافة المزيد من الميزات التي ستفيد المستخدمين”.ومن جانبه، قال طارق أمين، مدير YouTube في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نجح منشئو المحتوى المتحدّثون باللغة العربية على المنصة في تقديم فيديوهات وعروض بث مباشرة كسرت أرقامًا قياسية وساهمت في جمع الملايين لدعم القضايا الإنسانية وكذلك بناء مجتمعات قوية تتابع المحتوى الخاص بهم. ومن شأن منصة “فيديوهات يوتيوب القصيرة” أن توفّر لهم أداة أخرى رائعة لمواصلة سرد قصصهم والتعبير عن إبداعاتهم بأسلوب مميّز”.وعلى صعيد الموسيقى، ستتوفر للفنانين ومنشئي المحتوى مكتبة ضخمة من الأغاني التي يمكن استخدامها في الفيديوهات القصيرة من العديد من شركات التسجيل والنشر، مثل شركات “مزيكا” و”وتري” والفن” في المنطقة، بالإضافة إلى شركات التسجيل والنشر التابعة لمجموعة “يونيفرسال ميوزيك”، وشركات “سوني ميوزيك إنترتيمنت” و”سوني ميوزيك للنشر”، ومجموعة “وارنر ميوزيك”، و”وارنر تشابل ميوزيك”، و”بيليف”، و”ميرلن”، و”بيكوز ميوزيك”، و”بيغرز” و”كوبالت”.