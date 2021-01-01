غوغل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية أدوات جديدة لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب لمزامنة ونقل الملفات والصور.
أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أدوات غوغل الجديدة ستكون متوافقة مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك" لأجهزة سطح المكتب المختلفة.
وغيرت كذلك غوغل اسم التطبيق ليصبح اسمه "باك آب آند ساينك"، بدلا من غوغل درايف أو درايف فايل ستريم.
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