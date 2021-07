غوغل تعلن عن تطبيق جديد لتسهيل الخدمات السحابية عبر الحواسب غوغل تعلن عن تطبيق جديد لتسهيل الخدمات السحابية عبر الحواسب

أعلنت شركة غوغل عن تطبيق جديد سيسهل الوصول إلى البيانات عبر الخدمات السحابية لمستخدمي الحواسب.



وأشارت غوغل إلى أن تطبيقها الجديد Drive for desktop هدفه نقل مستخدمي الحواسب الذين يعتمدون على خدمات Backup and Sync و Drive القديمة إلى خدمة واحدة جامعة تمكنهم من الحصول على بياناتهم بطريقة أبسط.



غوغل تعلن عن تطبيق جديد لتسهيل الخدمات السحابية عبر الحواسب

وتبعا لغوغل فإن التطبيق الجديد سيوفر للمستخدمين مزامنة البيانات بما فيها الملفات النصية والصور والفيديوهات عبر الخدمات السحابية، وربط هذه البيانات للاطلاع أو الحصول عليها من عدة حواسب، كما أن التطبيق قادر على مزامنة البيانات الموجودة في أجهزة التخزين الخارجية مع بيانات الحواسب لضمها إلى ملف موحد عبر السحابة الإلكترونية.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت غوغل إلى أن مستخدمي تطبيق Backup and Sync سيتلقون اعتبارا من 19 يوليو الجاري إرشادات ستساعدهم على الانتقال إلى Drive for desktop، واعتبارا من أغسطس سيتلقون إشعارات للانتقال إلى التطبيق الجديد، ومن أكتوبرالقادم ستتوقف خدمات Drive for desktop ليكون الاعتماد كليا على التطبيق الثاني لمزامنة البيانات.