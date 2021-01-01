

صالح الشيخ: تدريب 56 ألفا و 587 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإداريه صالح الشيخ: تدريب 56 ألفا و 587 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإداريه

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إجمالي عدد من تم تدريبهم حتى الآن بلغ ٥٦ ألفا و ٥٨٧ موظفا، منهم 27 ألفا و296 موظفا من المستهدف في حزمة برامج أساسيات، و23 ألفا و 832 موظفا من المستهدف في حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 4239 موظفا بنسبة 8% في حزمة البرامج التخصصية، و ١٢٠٠ موظفا تم تدريبهم في حزمة برامج التطبيقات.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية، خلال استضافة برنامج "مساء dmc" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الجهاز يواصل تنفيذ البرامج التخصصية، وانتهى من تدريب 1048 موظفا في برنامج التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتدريب 970 موظفا على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية، وتدريب 739 موظفا من العاملين بالمكاتب الفنية، و 628 موظفا من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، 298 موظفا من العاملين بالسكرتارية التنفيذية، و 297 موظفا من العاملين بإدارات التعاقدات، و 175 موظفا من العاملين بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع منظومة الكشاوى الحكومية، و 84 موظفا من العاملين بإدارات الاتصال السياسي.

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط.





