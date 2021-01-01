

السعودية تجدد دعمها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان السعودية تجدد دعمها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان

جدد مجلس وزراء المملكة العربية السعودية دعمه وتأييده للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان.



وشددت المملكة عبر المجلس على مساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وفق ما أوردت "واس" .



وجددت المملكة تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر

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والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.وقد سبق أن أعربت المملكة الثلاثاء الماضى عن تأييدها الكامل للحقوق المائية لمصر والسودان .وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي.كما أكدت دعمها التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.