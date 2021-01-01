

تحديث Firefox يسهل تسجيل الدخول إلى المواقع المرتبطة بفيسبوك تحديث Firefox يسهل تسجيل الدخول إلى المواقع المرتبطة بفيسبوك

عادت Mozilla بتحديث متصفح جديد موجه نحو الخصوصية والذي يعمل بشكل جيد مع أكبر شبكة اجتماعية في العالم.



مع إصدار Firefox 90، يمكنك الآن استخدام تفاصيل Facebook لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب في التصفح الخاص أو Strict Mode.



أصبح التغيير ممكنًا بسبب Smartblock 2.0، الإصدار الجديد من أداة حظر التتبع المحسّنة من جهة خارجية والتي تم تقديمها مع Firefox 87، بالنسبة

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للمبتدئين، تعمل الميزة على إصلاح صفحات الويب التي تم كسرها بواسطة حماية محتوى فايرفوكس عن طريق استبدال البرامج النصية للتتبع بـ"الاحتياطيات" التي تسمح للمواقع بالعرض بشكل طبيعي.حتى الآن، كان SmartBlock يقيد البرامج النصية على Facebook باعتبارها "أداة تعقب معروفة" كانت تجمع بياناتك (أو بيانات جهازك) عبر الويب، هذايعني أنه لا يمكنك استخدام خيار "Connect with Facebook" واسع الانتشار على المواقع الأخرى، مما يجعل الاشتراك في خدمة عبر الإنترنت أمرًا سهلًا.إدراكًا أن الملايين من المستخدمين لا يريدون أن يُستبعدوا من وظيفة تسجيل الدخول السريع، فقد جعل Firefox ذلك بحيث يقوم Smartblock بإلغاء حظر البرامج النصية على Facebook بسرعة للسماح لك بتسجيل الدخول بتفاصيلك كالمعتاد، في مواقع الويب التي لا تستخدم فيها الوظيفة، يستمر Firefox في حظر متتبعات فيسبوك.