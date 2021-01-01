

فيديو.. الخارجية الأمريكية: من الضروري أن تعود إثيوبيا لطاولة المفاوضات مرة اخرى فيديو.. الخارجية الأمريكية: من الضروري أن تعود إثيوبيا لطاولة المفاوضات مرة اخرى

قال ساميويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف بالامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب في ملف سد النهضة.



وأضاف ساميويل وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "نرغب في استئناف المفاوضات حول ملف سد النهضة بين الدول الثلاث تحت قيادة الاتحاد الإفريقي وأمريكا منخرطة في ملف سد النهضة، ومستعدة لتقديم أي مساعدة فنية ".



وتابع" من الضروري أن تعود إثيوبيا لطاولة المفاوضات مرة اخرى، لا نريد أن نرى مفاوضات بدون نتيجة في ملف سد النهضة ولكن نريد أن يتحول الحوار والمفاوضات إلى نتائج لا يمكن أن تستمر المفاوضات لسنوات كثيرة، وأمريكا ترى أن قضية سد النهضة قضية مهمة ويجب حلها".





