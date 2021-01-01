

المبعوث الأوروبى لإثيوبيا: نسعى للتوصل لاتفاق ملزم الصيف الحالي المبعوث الأوروبى لإثيوبيا: نسعى للتوصل لاتفاق ملزم الصيف الحالي

قال بيكا هافيستو مبعوث الاتحاد الأوروبى إلى إثيوبيا، إن أزمة نهر النيل خطيرة بكل تأكيد والحلول التفاوضية هى الضمان للاستقرار، وأننا طرحنا عدة حلول للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وطرحنا سقفا زمنيا للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث فى أزمة السد.



وأضاف، خلال لقاء مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن نهر النيل أزمة خطيرة وقد مارسنا ضغطا على إثيوبيا للانخراط فى التفاوض قبل بدء الملء الثاني، وأن أزمة نهر النيل أصبحت أزمة معقدة وصعبة وعبرت بصورة شخصية عن القلق البالغ لعدم وجود معلومات شفافة حول تفاصيل بناء السد الإثيوبي.



وتابع، أن عدم وجود معلومات شفافة حول السد الإثيوبي تخيف السودان بشكل أساسي، والسودان لها الحق فى تخوفاتها لعدم وجود تلك المعلومات، وأن يسعون للمساهمة فى التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى الصيف الحالي.