

بمناسبة عيدي الأضحى والثورة.. إجازة رسمية من 19 إلى 24 يوليو بمناسبة عيدي الأضحى والثورة.. إجازة رسمية من 19 إلى 24 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية.



وأشار “مدبولي” إلى أن هذه الإجازة ستكون مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.



وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

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إجازة رسميةإجازة رسمية من 19 إلى 24 يوليويذكر أن دار الافتاء كانت قد أعلنت أن عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الثلاثاء المقبل، 20 يوليو، ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات، تمام الساعة 05:28 صباحًا، في القاهرة والجيزة، بينما تختلف في المحافظات الأخرى وتتراوح الزيادة والنقصان في المواقيت بنحو 10 دقائق.مواعيد صلاة العيد في المحافظات:الإسكندرية الساعة 5:31 صباحًادمياط الساعة 5:23 صباحًاكفر الشيخ الساعة 5:33 صباحًاالبحيرة الساعة 5:35 صباحًاالدقهليلة 5:25 صباحًاالشرقية 5:26 صباحاالمنوفية 5:27 صباحاالقليوبية 5:28 صباحًاالغربية 5:22 صباحًاالمنيا 5:33 صباحًاأسيوط 5:33 صباحًاأسوان 5:32 صباحًاسوهاج 5:34 صباحًاقنا 5:33 صباحًاالفيوم 5:32 صباحًابني سويف 5:21 صباحًاالأقصر 5:31 صباحًابورسعيد 5:21 صباحًاالسويس 5:23 صباحًاالإسماعيلية 5:22 صباحًاطابا 5:20 صباحًاالسلوم 5:42 صباحًاجنوب سيناء 5:21 صباحًاشمال سيناء 5:24 صباحاكانت دار الافتاء يوم الأحد الماضي أصدرت بيانًا أكد فيه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليه 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليو 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.