أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض أسعار البلطى المزارع

شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الأربعاء 14-7-2021 انخفاضا في أسعار البلطى المزارع وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحى وانخفاض الطلب على الأسماك والاقبال على اللحوم الحمراء.
وسجلت أسعار البلطي مزارع 1 الكيلو 19 – 21 جنيها للكيلو مقابل 20 - 24جنيها للكيلو ، وانخفض البلطي المزارع 2 ليسجل 16 – 18 جنيها للكيلو مقابل 17-19، بينما تراوح أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.
سجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو .
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