

ناشط إريتري لـ"الوفد" فوز رئيس الوزراء الإثيوبي سيجعل الدولة علي صفيح ساخن ناشط إريتري لـ"الوفد" فوز رئيس الوزراء الإثيوبي سيجعل الدولة علي صفيح ساخن

قال هلال العفري، ناشط إريتري، إن حصول حزب الإزدهار، أعلي نتائج في الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا، أمر متوقعًا ليس مفاجئة، موضحًا إنه الحزب الحاكم بالبلاد، وتلك الانتخابات لا يوجد بها أي شفافية.



وأضاف العفري، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الحزب كان ينافس نفسه وشئ متوقع فوز آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي في تلك الانتخابات، مشيرًا إلي أن كان يوجد غياب تام من الجهة الدولية ولا أحد راقب



علي تلك الانتخابات، ماعدًا المنظمات الأفريقية "قبضت الثمن".

قد يعجبك أيضا...

وأوضح الناشط الإريتري، أن كافة الأحزاب الكبري في إثيوبيا، قاطعوا تلك الانتخابات من البداية، لذلك تعد تلك الانتخابات مسرحية، وتلك الحزب نافس نفسه لا يوجد بديل في الساحة السياسية.وأشار إلي أن، تلك الفوز سيزيد حدة الصراع داخل القوميات، ليس فقط إقليم تيجراي ولكن الإقليم ضد رئيس الوزراء الإثيوبي، خاصة لتولي فترة ثانية.وتوقع :" أن رئيس الوزراء الإثيوبي، سيرضخ لكل مطالب حكومة تيجراي الفائزة في ساحة الحرب، واذا رضخ أو استسلم سيزداد عليه غضب حلفائه بـ" إقليم الأمهرا والنظام الارتري"، وليس لديه حلول ثانية أن لم يقبل الضغوطات الدولية، ستجعل نظامه علي حافة الهاوية، برغم انه سيخسر النظام الإرتري بالمقابل حيكسب المجتمع الدولي".