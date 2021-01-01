قال طارق عثمان، الصحفي السوداني، إن فوز حزب الإزدهار الذي يترأسه آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، "كان متوقعًا، لانه كان ينافس نفسه في تلك الانتخابات".
وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، ان تلك الفوز وتواجده في السلطة لفترة ولاية ثانية، سيحدث انعكاسات علي زيادة حالة التوتر مع القوميات بالبلاد، ليس فقط مع إقليم تيجراي بينما مع الإقاليم الأخري .
فاز حزب الازدهار الذي يترأسه آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم، باغلبية الأصوات.
وحصل حزب الازدهار، بـ22 مقعدًا في البرلمان من أصل 23 مقعدًا، بينما حقق الأغلبية في إقليم أمهرة بـ114 مقعدًا من أصل 125 مقعدًا، ويتبقي 13 مقعدا ستجري انتخاباتها في سبتمبر المقبل، وفقاً لوسائل إعلامية إثيوبية.
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التعليقات على صحفي سوداني لـ"الوفد" رئيس الوزراء الإثيوبي نافس نفسه في الانتخابات
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