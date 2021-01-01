

صرف٦٠%من حصة يوليو التموينية من حصة ٣٨ ألف منفذ صرف٦٠%من حصة يوليو التموينية من حصة ٣٨ ألف منفذ

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم.



وأشار المصيلحي إلي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضخ 28 سلعة إلى منافذ التوزيع التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين،.



وأكد المصيلحي انه وجه الشركة القابضة وشركتي الجملة التابعين لها بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، وأضاف أنه وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية

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بالوزارة، بتشديد الرقابة علي منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.من جانبه أكد رئيسا شركتي الجملة ( العامة - المصرية ) أن نسب الصرف في الربع الأول من الشهر الجاري وصلت إلي 60%، مشيرين إلي أن مخازن الجملة التابعة لهم بها استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم.وأشاروا إلي ان المخازن التابعة لهم والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن تفتح أبوابها يوميا إما أصحاب منافذ الصرف لصرف الأستعاضات المقررة لهم لكل السلع.من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيداً بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في إي مكان، وضخها فوراَ إلى تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها.وأشار كمال إلى أن الميكنة ساهمت في حوكمه صرف السلع التموينية من خلال متابعهاإلكترونيًا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلى تلك المخازن .