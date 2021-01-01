

تعرف على أسعار ومواصفات سكودا سكالا موديل 2021 فى مصر تعرف على أسعار ومواصفات سكودا سكالا موديل 2021 فى مصر

تعتبر شركة سكودا واحدة من أشهر العلامات التجارية الألمانية و الأكثر انتشارا فى السوق المصرى، بفضل طرازتها المتعددة التى حملت الكثير من التجهيزات الى جانب تصميماتها المختلفة و الأكثر اعتمادية، ومن بينها الأيقونة سكودا " سكالا " موديل 2021.



قوة السيارة سكودا سكالا موديل 2021

تستمد سيارة سكودا سكالا موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.



بالإضافة إلى أن السيارة سكالا موديل 2021 تعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى غضون 11.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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مواصفات الأمن و السلامة لسيارة سكودا سكالا موديل 2021حصلت سيارة سكودا سكالا على مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.التجهيزات الخارجية لسيارة سكودا سكالا موديل 2021اما ابرز التجهيزات التى حصلت عليها السيارة سكالا، و هى مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، وجنوط رياضية 16 بوصة.التجهيزات الداخلية لسيارة سكودا سكالا موديل 2021تحتوى سيارة سكودا على نظام ترفيهي مكون من عدد 2 مدخل USB خلفي، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، بلوتوث يمكن ربط مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وعجلة القيادة متعددة المهام، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر.أسعار سكودا سكالا موديل 2021 فى مصر:الفئة الأولى AMBITION بسعر 360 ألف جنيه.الفئة الثانية STYLE بسعر 425 ألف جنيه.