

متى تكشف أبل عن أيفون 13؟ ومتى يصل للمستخدمين؟ اعرف المواعيد المتوقعة متى تكشف أبل عن أيفون 13؟ ومتى يصل للمستخدمين؟ اعرف المواعيد المتوقعة

اقترب هاتف iPhone 13 الجديد من الوصول، حيث سيصل الهاتف الفائق الذي طال انتظاره قريبًا، حيث من المنتظر أن تكشف أبل عن iPhone 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر أو الأربعاء 15 سبتمبر، ومن المحتمل أن تصبح الطلبات المسبقة متاحة يوم الجمعة 17 سبتمبر، ومن المرجح أن يقع تاريخ الإصدار الفعلي يوم الجمعة 24 سبتمبر.



يذكر أنه في العام الماضي، طرحت أبل أجهزة iPhone 12 و iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، ومن المتوقع هذا العام iPhone 13 - إلى جانب العديد من الإصدارات الأخرى، لكن لم تؤكد أبل علنًا هاتف iPhone 13 بعد، لكنها ستكون صدمة كاملة إذا لم تكشف عنه الشركة في سبتمبر.



والأهم من ذلك، أن أبل تلتزم بنمط واضح لإصدارات iPhone كل عام، حيث يُقام حدث الإطلاق الكبير دائمًا في سبتمبر، ويصادف عمومًا في وقت مبكر من الشهر - في يوم الثلاثاء أو الأربعاء، عادةً، لكن بالطبع، يمكن أن تغير أبل مسارها هذا العام وتفاجئنا تمامًا.

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وفيما يتعلق بمواصفات أيفون 13، فمن المحتمل جدًا أن تدعم شبكة الجيل الخامس - مثل قائمة أجهزة iPhone في العام الماضي، ويمكنك أيضًا توقع رؤية معالج A15 جديد من أبل، وحتى إمكانية عودة Touch ID، وتخلت الشركة عن Touch ID لصالح Face ID الذي يعمل على مسح الكوب مع جهاز iPhone X مرة أخرى في عام 2017.وكان هذا يعني أن أبل يمكن أن تلائم شاشات أكبر لجهاز iPhone - عن طريق إزالة زر الصفحة الرئيسية، ولكن الآن أصبح ارتداء أقنعة الوجه منتشرًا للغاية، وأصبح Face ID أقل فائدة مما كان عليه من قبل، كما يمكن أن تحصل الإصدارات باهظة الثمن من iPhone على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في وقت لاحق من هذا العام.الأهم من ذلك، أن هذا الإصدار الجديد من Touch ID لن يتطلب زر الصفحة الرئيسية، وبدلاً من ذلك، سيتم تضمينه في الشاشة، مخفيًا أسفل الشاشة، وهذا يعني أن أبل لا يزال بإمكانها وضع شاشة عملاقة على iPhone - تمامًا مثل جميع أجهزة iPhone X-style حتى الآن.