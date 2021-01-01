اقترب هاتف iPhone 13 الجديد من الوصول، حيث سيصل الهاتف الفائق الذي طال انتظاره قريبًا، حيث من المنتظر أن تكشف أبل عن iPhone 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر أو الأربعاء 15 سبتمبر، ومن المحتمل أن تصبح الطلبات المسبقة متاحة يوم الجمعة 17 سبتمبر، ومن المرجح أن يقع تاريخ الإصدار الفعلي يوم الجمعة 24 سبتمبر.
يذكر أنه في العام الماضي، طرحت أبل أجهزة iPhone 12 و iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، ومن المتوقع هذا العام iPhone 13 - إلى جانب العديد من الإصدارات الأخرى، لكن لم تؤكد أبل علنًا هاتف iPhone 13 بعد، لكنها ستكون صدمة كاملة إذا لم تكشف عنه الشركة في سبتمبر.
والأهم من ذلك، أن أبل تلتزم بنمط واضح لإصدارات iPhone كل عام، حيث يُقام حدث الإطلاق الكبير دائمًا في سبتمبر، ويصادف عمومًا في وقت مبكر من الشهر - في يوم الثلاثاء أو الأربعاء، عادةً، لكن بالطبع، يمكن أن تغير أبل مسارها هذا العام وتفاجئنا تمامًا.
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التعليقات على متى تكشف أبل عن أيفون 13؟ ومتى يصل للمستخدمين؟ اعرف المواعيد المتوقعة
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