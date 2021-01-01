

التقاط صورة لمجرات متلألئة بواسطة تلسكوب هابل التقاط صورة لمجرات متلألئة بواسطة تلسكوب هابل

تُظهر صورة للفضاء تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي مجرتين كبيرتين، جزء من مجموعة Perseus، مقابل حقل نجمي في الخلفية، المجرات هي 2MASX J03193743 + 4137580 ، تظهر على يسار الصورة، وUGC 2665، على اليمين.



وبحسب ما نقله موقع Digitartlends فإن مجموعة Perseus ضخمة، وتحتوي على آلاف المجرات وهي واحدة من أضخم الأجسام في الكون المعروف.



كما أنه يعطي كميات كبيرة من الأشعة السينية، مما يجعله ألمع عنقود في السماء عند ملاحظته في الطول الموجي للأشعة السينية، كانت بيانات الأشعة السينية من هذه المجموعة مهمة أيضًا في تطوير نظريات المادة المظلمة.



إذا كنت تتساءل من أين يأتي اسم الكتلة، مثل العديد من الأجسام الفلكية، فسيتم تسميتها على اسم شخصية أسطورية. ويقول علماء هابل: "فرساوس هي شخصية مهمة في الأساطير اليونانية، "بالنظر إلى مؤهلات Perseus يبدو من المناسب أن مجموعة المجرات هي واحدة من أكبر الأجسام في الكون المعروف، وتتألف من آلاف المجرات، والتي يظهر القليل منها فقط في هذه الصورة.



ويعود الفضل في التفاصيل الرائعة في الصورة إلى الدقة القوية لـ WFC3 وحساسيتها لكل من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، والأطوال الموجية الملتقطة في هذه الصورة ".



ويواجه هابل نفسه حاليًا مشاكل مع جهاز الكمبيوتر الخاص به ، مما يعني أن أجهزته العلمية لا تقوم حاليًا بجمع البيانات.



ومع ذلك يخطط المهندسون على الأرض للتحول من الأجهزة الحالية إلى الأجهزة الاحتياطية المضمنة في التلسكوب على أمل حل المشكلة، في غضون ذلك جمع الباحثون سابقًا بيانات مثل هذه الصورة لدراستها.



