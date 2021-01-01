

تعرف على كيفية تغيير الصوت فى تيك توك بعد إطلاق مجموعة تأثيرات صوتية تعرف على كيفية تغيير الصوت فى تيك توك بعد إطلاق مجموعة تأثيرات صوتية

أطلقت منصة تيك توك مجموعة تأثيرات صوتية جديدة في تطبيقاتها، ولذلك أصبحت قادرًا على تغيير الصوت في تيك توك، وتعمل هذه التأثيرات بطريقة مشابهة للتأثيرات الفيديو الخاصة بتطبيق تيك توك، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة استخدام هذه التأثيرات.



طريقة تغيير الصوت في تيك توك

قم بالتوجه إلى تطبيق تيك توك ثم قم بالضغط على علامة + الموجودة أسفل الشاشة لتضيف الفيديو الخاص بك.



وبعد ذلك قم بتسجيل الفيديو كما ترغب، وعندما تنتهي قم بالضغط على علامة الإنتهاء أسفل الفيديو.



وعندما يبدأ التطبيق في استعراض الفيديو الذي قمت بتسجيله تجد في جانب الشاشة الأيمن مجموعة من الاختيارات لتعديل الفيديو.



قم باختيار تأثيرات الصوت من القائمة، وذلك يعرض لك مجموعة من التأثيرات والطرق التي يمكنك أن تغير بها صوتك.



وتستطيع اختيار تأثير الروبوت لجعل صوتك يشبه الروبوت أو كأنك تتكلم في ميكروفون معطوب وهكذا، وعندما تختار التأثير الذي ترغب في استخدامه قم بالضغط على علامة "التالي".



وإذا كنت ترغب في إضافة المزيد من التعديلات على الفيديو الخاص بك فإنك يجب أن تقوم بذلك قبل الضغط على زر التالي.



ينقلك هذا الزر إلى نافذة مشاركة الفيديو والإنتهاء من التعديلات، وتعمل تيك توك على إضافة المزيد من التأثيرات الصوتية بشكل مستمر.



كما يمكنك التعديل على مقاطع تيك توك التي لم تنشرها وقمت بحفظها كمسودة عبر اتباع نفس الخطوات.



وحتى تتمكن من الوصول إلى مقاطع المسودة فإنك تحتاج للضغط على صفحة الشخصية ثم اختيار المسودات من القوائم.



التطورات الجديدة في تيك توك

تعمل منصة تيك توك دائمًا على إضافة المزيد من الخواص الجديدة والمميزات، وقدمت حديثًا خاصية السيرة الذاتية على شكل فيديو.



وقال أحد المسئولين في الشركة عبر تصريح رسمي بأنه يرغب في جعل المنصة تعمل بطريقة مشابهة لمنصة linkedin الخاصة بالوظائف.



وجاء هذا بعد النجاح الذي حافظت عليه المنصة، حيث ظلت أكثر تطبيق تم تحميله عبر متاجر التطبيقات المختلفة.



كما عرضت المنصة حديثًا خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للبيع، وذلك بالإضافة لمساعدة الشركات الأخرى في تطبيق الخوارزميات في منصاتها.