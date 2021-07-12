

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-7-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-7-2021

سجلت أحدث الأرقام في سوق الذهب هبوطا محدودا في سعر المعدن النفيس في السوق المصري ليبلغ 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً في التداول الفوري إلي مستويات 1801 دولار وقت كتابة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم سجلت لعيار 18 سعر 672 جنيها ولعيار 24 بلغت 897 جنيها وعيار 21 سجل 785 جنيها والجنيه الذهب بـ 6280 جنيها وأونصة الذهب 1801 دولار.



وانخفضت أسعار الذهب عالمياً لتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1800.96 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1799.30 دولار للأونصة.



ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين بحسب رويترز



وقال محللون إن الذهب قد يلقي دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 25.89 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2% إلي 2802.68 دولار للأونصة، بينما فقد البلاتين 0.9% إلى 1093.58 دولار.