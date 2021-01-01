صور.. اكتشاف أول حجر ألماس مزدوج بالعالم في روسيا

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صورة الخبر: صور.. اكتشاف أول حجر ألماس مزدوج بالعالم في روسيا
صور.. اكتشاف أول حجر ألماس مزدوج بالعالم في روسيا

اكتشف باحثون حجر ألماس يعود عمره إلى أكثر من 800 مليون سنة داخل حجر آخر حديث العهد نسبيًا بروسيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يطلق اسم ماسة ماتريوشكا على الألماسة، وذلك بفضل تشابهها مع دمى ماتريوشكا الروسية التقليدية - مجموعة من الدمى الخشبية ذات الحجم المتناقص موضوعة داخل الأخرى.

لا يزال تشكل الجوهرة الغريبة غير معلوم للخبراء، لكنهم

يعتقدون أن هذا هو الأول من نوعه في تاريخ تعدين الماس العالمي.

قال أوليج كوفالتشوك ، نائب مدير الابتكارات في المؤسسة الجيولوجية للبحث والتطوير في ALROSA: :على حد علمنا ، لم يكن هناك مثل هذا الماس في تاريخ تعدين الماس العالمي حتى الآن".

وأضاف "هذا ألماس فريد من نوعه، خاصة وأن الطبيعة لاتترك مكان للفراغ

صورة الخبر: صور.. اكتشاف أول حجر ألماس مزدوج بالعالم في روسيا

المصدر: الوفد

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