هل يمكن لمستخدمي يوتيوب كسب أموالا من فيديوهات مايكروسوفت؟

منذ أيام نشر موظف سابق في شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات يُدعى كيفن ستراتفيرت مقطع فيديو على يوتيوب وضع Presenter لأكثر من 800 ألف مشترك ، وحصد الفيديو أكثر من 180 ألف مشاهدة ومئات التعليقات، ولكن مايكروسوفت نفسها لم تنشر فيديو توضح فيه هذا الموضوع.
وقال ستراتفيرت في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية إنه نجح في تكوين جمهور لمايكروسوفت بنسبة مشاهدات أكبر بكثير من المحتوى غير التابع للشركة نفسها وبالتالي كسب الأموال من فيديوهات يوتيوب من خلال مايكروسوفت.
وفقا للشبكة فإن المستخدمون في مايكروسوفت يحتاجون إلى مواكبة آخر التحديثات التي تصدرها الشركة حيث تساعد مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي تنشر ضمن برامج مايكروسوفت من كسب المشاهدات بنسبة كبيرة في وقت قليل للغاية.
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