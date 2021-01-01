أوبو تستعد لإطلاق تحفتها Oppo Reno 6Z بمواصفات جبارة

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية لإطلاق واحد من أفضل هواتفها وهو هاتف Oppo Reno 6Z ، والذي سيأتي بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، حيث تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه، كما تم رصده على منصة Geekbench .
وحسبما ذكر موقع "gadgets"، فإن منصة Geekbench لإختبارات الأداء، قد ذكرت أن هاتف Oppo Reno 6Z يحمل طراز رقم CPH2237، وهو ما تم تأكيده من خلال الهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات التايلاندية NBTC، والتى أكدت أن رقم الطراز يرجع لهاتف أوبو القادم Oppo Reno 6Z.
مواصفات هاتف أوبو القادم Oppo Reno 6Z
وقد قالت منصة Geekbench، أن هاتف أوبو القادم Oppo Reno 6Z، سيعمل بنظام أندرويد 11، والذي سيعمل بمعالج من نوع Dimensity 800U، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام
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