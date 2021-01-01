

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Pixel 5a 5G القادم من جوجل تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Pixel 5a 5G القادم من جوجل

كشفت تسريبات سعر ومواصفات هاتف Pixel 5a 5G من شركة جوجل الأمريكية، والذى حصلت تضاربات بشأنه خلال الأسابيع الماضية، حيث زعمت عدد من التقارير عدم وجود نية لإطلاقه هذا العام، إلا أن تقارير جديدة قد أكدت عزم جوجل إطلاقه فى شهر أغسطس القادم، بعد أن تم إدراج الهاتف فى موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية الأمريكية.



وحسبما ذكر موقع "Newsbytesapp"، فإن شركة جوجل تعتزم إطلاق هاتفها الذكى Pixel 5a 5G تحت ثلاثة أكواد مختلفة هي : G1F8F و GR0M2 و G4S1M مما يعني أنه قد يأتي بثلاث خيارات مختلفة من المواصفات، حيث كانت التسريبات السابقة قد كشفت أن الهاتف الرائد سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 765G، وسيحتوى على كاميرا مزدوجة، وشاشة بقياس 6.2 بوصة، وبطارية بقوة 3480 مللى أمبير فى الساعة.



مواصفات هاتف جوجل Pixel 5a 5G

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وسيأتي هاتف جوجل الذكي Pixel 5a 5G بشاشة من نوع OLED، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2340، مغطاة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.وسيحتوى هاتف جوجل Pixel 5a 5G على كاميرا خلفية مزدوجة على شكل مربع، الرئيسية منها بدقة 12.2 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بصمة الأصابع.وسيعمل هاتف Pixel 5a 5G بمعالج من نوع Snapdragon 765G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.وسيحزم هاتف Pixel 5a 5G من جوجل بطارية بقوة 3480 مللى أمبير فى الساعة، وسيدعم تقنية الشحن السريع، والإتصال الاسلكي Wi-Fi 6E، والبلوتوث Bluetooth 5.1، وكلا من GPSو NFCوشبكة الجيل الخامس 5G ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع Type-C.السعر المحتمل لهاتف جوجل Pixel 5a 5Gمن المتوقع أن يأتي هاتف Pixel 5a 5G بسعر 470 دولار "أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري، مقارنة بالموصفات التى تم الكشف عنها حنى الآن، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه أولا فى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، على أن يتم إطلاقه فى الأسواق العالمية تباعاً.