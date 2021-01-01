

تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPPO A16 القادم من أوبو .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPPO A16 القادم من أوبو ..

تتوالى العديد من التسريبات حول إعتزام شركة أوبو Oppo إطلاق هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة A تحت اسم هاتف OPPO A16 ، والذي من المتوقع أن يحصل على العديد من الميزات والتقنيات الجديدة، وكذلك السعر المناسب، وسيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة.



وبحسب موقع "Newsbytesapp" فإن صورا جديدة لهاتف أوبو المرتقب OPPO A16، والتى تظهر تحديث كبير فى الألوان والمواصفات قبل إطلاقه الرسمي، حيث نشر المسرب التقني الشهير ايفان بلاس Evan Blass، صورا لهاتف أوبو القادم مع عدد كبير من من المواصفات الرئيسية التى سيأتى بها هاتف OPPO A16.



مواصفات هاتف OPPO A16 القادم من أوبو

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وسيأتي هاتف أوبو القادم OPPO A16 بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1600، ونسبة عرض إلى ارتفاع 9:20.ومن المتوقع أن يحتوي هاتف أوبو المرتقب OPPO A16 على كاميرا ثلالثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الغتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، مع نوتش على شكل قطرة ماء، ومستشعر لبصمة الأصابع مدمج بزر الطاقة.وسيعمل هاتف OPPO A16 بمعالج من Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، وسيعمل بواجهة المستخدم ColorOS المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.وسيحزم هاتف OPPO A16 بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث، وكلا من GPSو ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع micro-USB.ألوان هاتف OPPO A16مواصفات وسعر جوال Oppo A16 وأهم مميزاته بالكامل - مواصفات برووسيأتي هاتف أوبو الرائد هاتف OPPO A16 بخيار الألوان الأربعة، وهى الأبيض، الأسود، البيج والأزرق، فيما لم يتم الكشف عن سعر الهاتف القادم من أوبو، لكن بالمقارنه مع مواصفات الجهاز، غمن المتوقع أن يأتي بسعر 200 دولار، أي ما يعادل 3 آلاف جنية مصري.