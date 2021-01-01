ملابس محجبات.. أفكار لتنسيق إطلالة مثالية باللون الأبيض



أفكار لتنسيق إطلالة مثالية باللون الأبيض أفكار لتنسيق إطلالة مثالية باللون الأبيض

يعد اللون الأبيض من الألوان الباردة التي ترتبط بالمياه والثلوج، وبالتالي توفر قدرا كبيرا من الترطيب للجسم في فصل الصيف، خاصة أنه لا يمتص أشعة الشمس، بالإضافة إلى كونه أحد الألوان المريحة للعين، والتي تعكس قدرا كبيرا من الصفاء والنقاء، وهو ما يجعله أحد الألوان المثالية في الصيف، خاصة أنه يسهل تنسيقه مع الألوان الأخرى بطرق متنوعة.



كما يعد اللون الأبيض مناسبا للمحجبات اللاتى يرتدين أكثر من قطعة، الأمر الذي يتطلب ألوانا لا تمتص أشعة الشمس، للظهور بمظهر أكثر انتعاشا وإشراقا خلال ساعات النهار، خاصة إذا كان ذلك مع عدد أقل من الملحقات ومظهر أقل رسمية ليناسب هذا الفصل الحار.



وفي هذا التقرير نستعرض أفكارا لتنسيق اللون الأبيض مع أزياء المحجبات، وفقا لإطلالات عدد من مؤثرات الموضة والأزياء على انستجرام.

أفكار لتنسيق ملابس محجبات باللون الأبيضيمكنك ارتداء بلوزة بيضاء مع بنطلون مطبوع، مع حجاب أسود بسيط وحقيبة يد مطابقة.أيضا يمكنك ارتداء فستان أبيض فضفاض ومدرج مع حجاب بنى فاتح، وحقيبة مطبوعة، وحذاء أسود.يمكنك تنسيق اللون الأبيض في شكل قميص طويل مع بنطلون أسود ضيق أو ليجن، وسترة باللون الكشمير، وحجاب أسود بسيط، مع حذاء رياضي لمزيد من الراحة.أيضا يمكنك ارتداء بلوزة بيضاء فضفاضة مع حجاب بيج، واكسسوارات بسيطة.لا غنى عن الفستان الأبيض في الصيف خاصة إذا تم دمجه مع حذاء بدون كعب لمزيد من الراحة، لكن حافظي على بساطة حجابك، فيمكنك تنسيق اللون الأخضر الزيتوني معه.يمكنك ارتداء قميص أبيض مفتوح مع تي شيرت مطبوع وبنطلون ملون أو جينز حسب رغبتك، مع حذاء أبيض رياضي.التنورة لا غنى عنها أبدا في الصيف، لذلك يمكنك ارتداء بلوزة بيضاء مع تنورة سوداء مدرجة وحجاب بسيط.جربي ارتداء قميص أبيض طويل ومفتوح مع بنطلون بني، وحجاب أسود بسيط، وحذاء أسود بدون كعب.يمكنك تنسيق تى شيرت أبيض قطن مع تنورة بيضاء ذات ثنيات.جربي أيضا ارتداء بلوزة بيضاء رقيقة مع بنطلون أسود.















