مدرب المقاصة يرد على اتهامه بالتفويت للأهلي

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صورة الخبر: محمد عبد الجليل
محمد عبد الجليل

أعرب محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، عن حزنه الشديد بسبب اتهامه بأنه يطالب لاعبيه بالتهاون أمام الأهلي في لقاء الفريقين، الأحد المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الجليل عبر قناة الأهلي، إن اتهامه بالتهاون أمر يعيبه ولا يليق به كمدير فني حتى لو كان لاعبا سابقا في الأهلي.

وأوضح أن أي مدرب ينتظر مباراة فريقه ضد الأهلي والزمالك من أجل إثبات قدراته التدريبية والظهور بأفضل صورة، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يطالب لاعبيه بالتهاون في أي مباراة وإلا سيسقط من أنظارهم.

وأشار إلى أن البعض أساء فهم تصريحاته بأنه سيطالب لاعبيه بالحفاظ على لاعبي الأهلي في لقاء الفريقين قبل السفر إلى المغرب، لأن الأهلي سيخوض مباراة قوية ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يمثل خلالها الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن الأهلي مؤسسة كبيرة وتعلم فيها أنه لا يوجد أي تهاون والإخلاص دائما للقميص الذي يرتديه.

المصدر: kooora

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