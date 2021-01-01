أعرب محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، عن حزنه الشديد بسبب اتهامه بأنه يطالب لاعبيه بالتهاون أمام الأهلي في لقاء الفريقين، الأحد المقبل في الدوري المصري الممتاز.
وقال عبد الجليل عبر قناة الأهلي، إن اتهامه بالتهاون أمر يعيبه ولا يليق به كمدير فني حتى لو كان لاعبا سابقا في الأهلي.
وأوضح أن أي مدرب ينتظر مباراة فريقه ضد الأهلي والزمالك من أجل إثبات قدراته التدريبية والظهور بأفضل صورة، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يطالب لاعبيه بالتهاون في أي مباراة وإلا سيسقط من أنظارهم.
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التعليقات على مدرب المقاصة يرد على اتهامه بالتفويت للأهلي
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