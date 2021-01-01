نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ما يتردد عن نية الزمالك الاستغناء عن بعض لاعبيه أو ضم جدد للموسم الجديد.
ووفقا لما نشره موقع الزمالك الرسمي فإن كارتيرون أكد تمسكه بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق وأنه لم يجلس عن المسؤولين عن الكرة وهما فاروق جعفر أو حسين السيد بشأن هذا الملف.
وأكد كارتيرون أن كل تركيزه منصب على المنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر.
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التعليقات على رسميا الزمالك ينفي أنباء الاستغناء عن لاعبيه الحاليين
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