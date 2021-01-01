أحرز المنتخب السعودي لقب بطل كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، على حساب نظيره الجزائري إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مصر.
وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.
بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، في الدقيقة 18، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.
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التعليقات على السعودية تتوج بكأس العرب .. فيديو
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