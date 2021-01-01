قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

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أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه ، لإنهاء ملف تجديد عقده في أقرب وقت.







وذكرت صحيفة “ sunday world ” الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي ليفربول قرر الدخول في مفاوضات مع محمد صلاح وممثليه لتجديد عقده، حيث تحرص إدارة الريدز على إنهاء التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري في أقرب وقت ممكن.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح أثار التكهنات بشأن مستقبله، في الأشهر الأخيرة ، حيث أجرى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مقابلتين مع صحيفة ماركا في مدريد في الأشهر الأخيرة ، معربا عن إعجابه بريال مدريد.أنقذ ليفربول من كارثة.. تقرير: محمد صلاح ثامن عظماء الريدز في التاريخجدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي لموسم 21/22وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم تحفظ مالكي ليفربول على تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين فوق سن الثلاثين، إلا أنه سيتم استثناء محمد صلاح، لمدة أربع سنوات قادمة، ومع ذلك لا يوجد ضمان بأنه يريد إنهاء مسيرته في ميرسيسايد.وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح، لم يتخذ قرارا حتى الآن، بشأن تجديد عقده مع ليفربول.ويتصدر محمد صلاح تياجو ألكانتارا قائمة أجور ليفربول، بحصول كلا منها، على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.ليفربول عن استبعاد صلاح من أولمبياد طوكيو: سنعلق في الوقت المناسبرفض نادي ليفربول الكشف عن أسباب رفضه، مشاركة محمد صلاح نجم الفريق، مع منتخب مصر أولمبياد طوكيو 2021.وقال مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”: لا استطيع التحدث عن أسباب رفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، في الوقت الحالي، يورجن كلوب “ المدير الفني للريدز” سيعلق في الوقت المناسب.ووقع اختيار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.وتضم قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم :"محمد الشناوي حارس الاهلي وأحمد حجازي اتحاد جدة السعودي ومحمود الونش نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك "، لينهي الجدل الحاسم خلال الفترة الماضية حول اختيار اللاعبين.ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جادالدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.