اللون الأزرق فى الصنادل يتربع على عرش الموضة فى صيف 2021



اللون الأزرق فى الصنادل اللون الأزرق فى الصنادل

برز اللون الأزرق باعتباره اللون الأكثر رواجا متربعًا، على عرش موضة الصنادل في صيف 2021، إذ يضفى اللون الأزرق، لمسة جاذبية، وإطلالة أنيقة تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.



وكشفت مجلة معنية بالموضة، أن الصندل، بكل أشكاله، يزهو هذا الموسم، بدرجات مختلفة من الأزرق الفاتح مرورا بدرجات الأزرق البحري المطفأة وصولا إلى الأزرق الميتالك البرّاق، وفقا لما نقله موقع العين الإماراتى.



وكشفت المجلة المعنية بالموضة أن الصندل الأزرق يتمكن تنسيقه مع الملابس، التي تكتسي بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي، كما أنه يبدو رائعا مع الملابس، التي تتألق بالدرجات الطبيعية كالبيج والكريمي، في حين أنه لا يصلح أن يتم تنسيقه مع الألوان القوية كالأحمر والأخضر، كذلك يبدو الصندل الأزرق في قمة الأناقة مع الإطلالة أحادية باللون الأزرق.

ومن جهة أخرى، طرحت فى عروض الأزياء المختلفة التى أقيمت مؤخرًا، تصميمات عديدة من "السليبر" والصنادل، موضة فصل الربيع لعام 2021، والتى تتميز بألوانها المبهجة وتصميماتها الأنيقة والمختلفة والتى تتوافق مع أذواق النساء، وقد استعرض تقرير منشور بموقع "cosmopolitan"، تصميمات "السليبر" والصنادل النسائية موضة ربيع 2021، مختلفة الألوان والتصميمات، مثل:يتميز الـ"سليبر" الأبيض بتصميمه الأنيق حيث إنه مغطى بالفرو من الأمام، كما يتوافق اللون الأبيض مع مختلف الألوان الأخرى، للملابس التى ترتديها المرأة.يتميز فصل الربيع بألوانه المبهجة والمختلفة، لذلك راعى المصممة، ذلك فى تصميم الأحذية الخاصة بفصل الربيع وهذا ما يظهر فى تصميم "سليبر"، الذى يتميز بلونه الوردى المبهج، كما أنه مغطى بالفرو، ما يزيد من أناقته.







