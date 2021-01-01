

للرجال.. طرق العناية بالبشرة في الصيف للرجال.. طرق العناية بالبشرة في الصيف

تتأثر بشرة الرجال ما بعد الحلاقة ، وقد يتسبب ذلك في ظهور الطفح الجلدي مما يؤدي الي ظهور العيوب المستعصية ، والبقع الداكنة ، وحب الشباب



فمن المهم أن يعرف الرجال نوع بشرتهم الجافة أو الدهنية أو المركبة والمنتجات المناسبة.



"يجب عليهم دائمًا اختيار منتج العناية بالبشرة المناسب وفقًا لنوع بشرتهم هذا يساعد على تحقيق نتائج فعالة للحصول على بشرة نقية وصحية ، "كما يقول أجاي رانا ، طبيب الأمراض الجلدية وطبيب التجميل والمدير المؤسس لشركة ILAMED.

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نظف وجهك مرتين في اليوم، التطهير يمكن أن تساعد على التخلص من جميع أنواع الشوائب الموجودة في الجلد ، وخلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة التي يمكن أن تسبب مشاكل الجلد كما أنه يجعل البشرة تبدو نضرة وواضحة.* التقشير مهم فيجب على الرجال تقشير بشرتهم على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. يساعد على إزالة أي نوع من الخلايا السطحية الميتة لجعل البشرة ناعمة ونقية.كما أنه يساعد على منع نمو الشعر تحت الجلد، لكن تأكدي من عدم المبالغة في تقشير بشرتك بالمقشرات أو الفرشاة القاسية كل يوم ، لأنها قد تسبب الحكة والتهيج.* التعرض الشديد للشمس مضر للبشرة، من الضروري حماية بشرتك من أشعة الشمس احرص دائمًا على استخدام واقي من الشمس واسع الطيف يحتوي على عامل حماية من الشمس أكثر من 30 للمساعدة في منع أي نوع من أنواع سرطان الجلد ، كما أنه يقلل من علامات شيخوخة الجلد المبكرة ، مثل البقع الداكنة.* اتبع روتينًا مناسبًا للعناية بالبشرة ضع المنتجات التي تحتوي على فيتامين ج أو منتجات مضادات الأكسدة فيه ، مثل مصل ، وواقي شمسي واسع الطيف ، ومنظف لطيف ، وريتينول ، وكريم للعين.* اتباع نظام غذائي سليم تناول الأطعمة التي تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من السكر في الدم إلى إفراز الجسم للمزيد من الأنسولين الذي يمكن أن يتسبب في إفراز الغدد الدهنية لمزيد من الزيت وزيادة خطر الإصابة بحب الشباب، اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الفاكهة والخضروات.* الترطيب خطوة مهمة للغاية في روتين العناية ببشرة الرجال قد يتسبب التنظيف والحلاقة في جفاف الجلد ، لذلك من المهم تعويض الرطوبة المفقودة للحفاظ على بشرة صحية وجيدة. يمكن أن يتسبب الجفاف في زيادة إفراز الدهون لتعويض نقص الرطوبة الذي يؤدي إلى ظهور البثور.* افركي بشرتك كل يوم بالتناوب. يساعد على فتح المسام وإزالة أي نوع من جزيئات الأوساخ من الجلد. كما أنه يساعد على إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء.* رطب بشرتك شرب المزيد من الماء يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد مما يزيد من مرونة الجلد. يطرد السموم من الجسم ويجعل البشرة متوهجة وصحية.